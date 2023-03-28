المدية: الوالي يشدد على إتمام أشغال مصلحة الاستعجالات

شدد اليوم جهيد موس والي ولاية المدية في حديثه مع القائمين على شؤون قطاع لهجته خلال قيامه اليوم بزيارة ميدانية لمعاينة أشغال التهيئة لمصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية، حيث زار مختلف المرافق ووقف على سير وتيرة الأشغال التي شارفت على الانتهاء، وطالب المقاولة الموكل لها أشغال الانجاز استكمال ما تبقى منها في أقرب الآجال الممكنة وتسليم المشروع في غضون ثمانية أيام ومباشرة تنصيب التجهيز لوضع المصلحة حيز الخدمة لاستقبال المرضى ودعا إلى التكفل الأمثل بالمواطنين وتوفير الرعاية الصحية للمرضى.