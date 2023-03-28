عرقاب يتباحث مع المديرة العامة لمجمع "أنجي"

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الثلاثاء بمقر الوزارة، المديرة العامة لمجمع "أنجي" (ENGIE) الفرنسي، إيزابيل كوشر، حيث تطرقا للحالة الراهنة للسوق الدولي للغاز الطبيعي وسبل تعزيز التعاون الثنائي، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن عرقاب استعرض خلال الاجتماع مع كوشر "حالة العلاقات القائمة بين مجمع سوناطراك وأنجي في مجال الغاز الطبيعي وكذا سبل وآفاق تعزيز التعاون بين الشركتين".

كما تطرق الجانبان، حسب ذات المصدر، إلى الحالة الراهنة للسوق الدولي للغاز الطبيعي وتطوره، "فضلا عن الفرص التجارية والآفاق المستقبلية للاستثمار في مجال تصدير الكهرباء الخضراء، والطاقات الجديدة والمتجددة، ولاسيما تطوير الهيدروجين، وإنجاز محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية".

في نفس الإطار، تطرق الطرفان إلى التعاون في مجال التكنولوجيات الجديدة والتكوين، وفق المصدر.