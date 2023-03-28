توقيف أكثر من مئتي شخص خلال ليلة واحدة بالعاصمة

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، من توقيف 209 مشتبها فيه لتورطهم في عديد القضايا الإجرامية المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات مع حجز كمية من تلك السموم، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان عن ذات المصالح.

وأوضح البيان أن المصالح العملياتية لأمن الولاية "تمكنت ليلة أمس من توقيف 209 مشبها فيه متورطين في عدة قضايا تتعلق خصوصا بالمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية والاستهلاك الشخصي للمخدرات وحمل أسلحة بيضاء محظورة".

وأضاف نفس المصدر أن "العملية أسفرت عن ضبط وحجز 226.8 غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي و33 قطعة و50 سيجارة ملفوفة من مخدر القنب الهندي، و0.8 غرام هيروين وكذا 209 كبسولة مؤثر عقلي، بالإضافة إلى 08 أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس مختلفة الأنواع والأحجام، ووحدة ألعاب نارية من نوع الشماريخ".

وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية --حسب ذات البيان-- سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.