بيان بخصوص بيع المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الفلاحية، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص نقاط بيع مباشرة للمواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك على مستوى المؤسسات والدواوين التابعة لها بكل ولايات الوطن.

وأوضحت الوزارة عبر بيان لها، أنه في إطار توفير المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك، خصصت الوزارة نقاط بيع مباشرة على مستوى المؤسسات والدواوين التابعة لها، والتي يتم تحديدها بموجب الرابط الالكتروني souk" ، https://souk.madr.gov.dz"، الخاص بكل نقطة بيع والموقع الجغرافي المخصص لها بكل ولايات الوطن، حيث يتم توفير أهم المنتجات الفلاحية، كاللحوم الحمراء، البيضاء، الحليب ومشتقاته، الحبوب والبقول الجافة.