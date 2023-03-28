النعامة: المسبح المغلق ببلدية تيوت يثير غضب الوالي

أبدى والي النعامة غضبا كبيرا من قضية المسبح المغلق التي أثارها رئيس إحدى الجمعيات الرياضية بتيوت خلال الزيارة التفقدية لهذه البلدية.

ورغم التبريرات التي قدمت على غرار عدم وجود بئر بهذا المرفق الرياضي، إلا أن الوالي لم يخف انفعاله ورفضه القاطع لإنجاز مرفق عمومي وعدم استغلاله بتبريرات غير مقنعة، واصفا ما يحدث بهدر المال العام.

وبعد استماعه للتدخلات والشروحات شدد مسؤول الجهاز التنفيذي على الإسراع في إيجاد الحلول بالتنسيق بين مديري الشباب والرياضة والموارد المائية ومصالح البلدية حتى يتمكن الشباب من استغلال هذا المسبح وفتح فروع رياضية في السباحة.