إبرام اتفاقية توأمة بين جامعة بشار وجامعة أمريكية

تم بصفة رسمية إبرام اتفاقية توأمة بين جامعة طاهري محمد ببشار والجامعة الإسلامية بمنيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي الخطوة في إطار برنامج عمل لرسم شبكة موسعة من العلاقات الخارجية العالمية مع جامعة بشار، كمسعى نحو ضمان ترقية مستوى الجامعة وحضورها عالميا، تجسيدا لرؤية الوزارة الوصية في النهوض بالجامعة الجزائرية وضمان حضورها عالميا.

قال الأستاذ سعيدي عبد الكريم نائب مدير الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية أن جامعة بشار برئاسة البروفيسور محمد مجاود وضعت برنامج عمل لانفتاح الجامعة على محيطها الخارجي سواء محليا أو وطنيا أو عالميا، معتبرا هذه الاتفاقية المبرمة مع جامعة منيسوتا ما هي الا محطة سبقتها عشرات المبادرات والاتفاقيات في اطار انفتاح الجامعة على المحيط الخارجي.

وذكر سعيدي أن مراسم ابرام اتفاقية التعاون حضرها كل من كل من البروفيسور محمد مجاود مدير جامعة بشار والبروفيسور وليد المنيسى مرفوقين بإطارات الجامعتين، وتمت عن بعد لكن بمراسيم و كأنها حضورية.

و أضاف سعيدي أن محاور الاتفاقية عالجت نقاط هامة على غرار تبادل هيئة التدريس وهو ما سيمكن من عرض كلا تجارب التدريس والاستفادة منها، إلى جانب عرض مختلف الخبرات في مجال التسيير والتخطيط وتحقيق عنصر الجودة، مع التعاون بالاستشارة وتبادل المعارف لتطوير التكوين سواء كان أكاديميا، إداريا، تقنيا.

وقال سعيدي أن هذه التوأمة ستوفر لكلا طاقمي التدريس فرصة للتبادل والتعاون العلميين في مجالات تحكيم البحوث ومناقشة رسائل طلاب مرحلة الدراسات العليا، فضلا عن الحضور في كل الملتقيات والندوات و المؤتمرات المنظمة في كلتا الجامعتين. كما أن الاتفاقية ستسمح بتبادل الإنتاج العلمي سواء مطبوعات بيداغوجية، مجلات ودوريات، دراسات و أبحاث وغيرها.

وختم الأستاذ سعيدي تصريحه للخبر بأن مناخ العمل الذي وفرته الوزارة الوصية لكل مؤسسات قطاع التعليم العالي، خلق جوا تنافسيا لضمان تموقع الجامعات الجزائرية على المستوى العالمي، وإبراز الطاقات التي تزخر بها الجامعة الجزائرية، معتبرا أن إدارة جامعة بشار برئاسة البروفيسور مجاود عازمة على رفع هذا التحدي لضمان الرفع من مستوى الجامعة وضمان حضورها محليا ووطنيا للمساهمة في دعم جهود التنمية، وعلى الصعيد العالمي لرفع من مكانة الجامعة الجزائرية وتطوير البحث العلمي.