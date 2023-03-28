عرقاب يوجه بتسريع أشغال محطات تحلية المياه ببومرداس

عاين وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء أشغال محطات تحلية مياه البحر بكاب جنات وقورصو، بولاية بومرداس، رفقة والي الولية، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، فرع سوناطراك، المكلفة بإنجاز برامج تحلية مياه البحر.





وورد في بيان للوزارة أن الوزير قام في محطته الأولى بمعاينة مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات بطاقة استيعاب 300 الف متر مكعب في اليوم.

واستمع الوزير الى عرض حول المشروع ، وأكد على ضرورة تجاوز كل العراقيل المحتملة، وعلى ضرورة انطلاق أشغال الهندسة المدنية قبل نهاية الشهر الجاري.

كما وجه ، وفقا للبيان ، بتقليص مدة الإنجاز بإطلاق ورشات العمل المختلفة في آن واحد، "خاصة وأن المشروع له أهمية اقتصادية واجتماعية والذي يضاف لكل من محطة تحلية مياه البحر القديمة بكاب جنات ذات قدرة إنتاج يومية بـ100 ألف متر مكعب".

ووقف الوزير عرقاب ببلدية قورصو على مدى تقدم أشغال محطة تحلية مياه البحر قورصو بقدرة إنتاج يومية بـ80 ألف متر مكعب، والتي تدخل ضمن البرنامج الاستعجالي، القاضي بإنجاز 3 محطات لتحلية مياه البحر بكل من الباخرة المحطمة (10 آلاف متر مكعب/يوميا)، والمرسى (60 ألف متر مكعب) بولاية الجزائر العاصمة، ومحطة قورصو (80 ألف متر مكعب) ولاية بومرداس.

واستُخدمت في هذا المشروع ، بحسب البيان، تقنيات عالية الدقة وبإشراف كفاءات جزائرية مئة بالمئة من ناحية الدراسات والإنجاز.

ويتربع مشروع محطة التحلية بقورصو، على مساحة إجمالية مقدرة بـ6.25 هكتار حيث أوكلت مهمة إنجازه للشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، فرع مجمع سوناطراك، بحسب البيان

ومن شأن هذا المشروع، وفقا لذات المصدر، تحسين ودعم قدرات التزود بالماء الشروب لسكان بلديا ت الجهة الغربية من ولاية بومرداس .