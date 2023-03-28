خط جوي مباشر بين الجزائر والولايات المتحدة قيد النقاش

استقبل وزير السياحة و الصناعة التقليدية مختار ديدوش صباح اليوم الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين بمقر الوزارة.





ووفقا لبيان الوزارة ، فقد تمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والصناعة التقليدية.

في مستهل اللقاء أعرب الطرفان عن اعتزازهما بجودة العلاقات التي تربط الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وحرصهما على ترقية التعاون البيني، مستعرضين واقع العلاقات الثنائية في مجال السياحة والصناعة التقليدية.

وبالمناسبة عبر الوزير عن استعداد وزارة السياحة و الصناعة التقليدية للعمل سويا على تجسيد برنامج العمل الثنائي وتعزيزه من خلال إطلاق نشاطات عملية هدفها ترقية مجال الاستثمار الفندقي، لاسيما في مجال السياحة الساحلية، الحموية والصحراوية.

من جانبها عبرت السفيرة، عن استعدادها لتعزيز الجهود للدفع بعلاقات التعاون الثنائي في قطاع السياحة و الصناعة التقليدية، لاسيما في مجال التكوين وتعزيز القدرات في اللغة الانجليزية لفائدة الموارد البشرية الناشطة في مجال السياحة و الصناعة التقليدية وكذا الترويج والتعريف بالمنتوج السياحي الجزائري للرفع من توافد السياح الأمريكيين إلى الجزائر.

وفي تغريدة لها ، أشارت السفيرة إلى أن موضوع فتح خط مباشر بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية لإنعاش السياحة بين البلدين.

وجاء في التغريدة: "ألن يكون من الرائع رؤية سياح جزائريين في الولايات المتحدة الأمريكية ، وسياح أمريكيين في الجزائر؟ لقد تناقشت مع وزير السياحة مختار ديدوش حول أهمية خط مباشر بين البلدين في جعل تسهيل تجسيد هذا الأمر".