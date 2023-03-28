المدية: الترخيص لـ43 مطعما لتقديم وجبات الإفطار

في إطار دعم العمل التضامني خلال شهر رمضان، قام جهيد موس والي الولاية، مساء اليوم الثلاثاء، بزيارة دعم وتفقد لسير العمل التضامني بمطاعم الرحمة التابعة لجمعية افاق لبلدية وزرة وجمعية ناس الخير.

ووقف والي الولاية على سير العمل التضامني وتحضير الوجبات لعابري السبيل والمحتاجين والأشخاص بدون مأوي، كما كان له لقاء مع الناشطين في الجمعيات المذكورة ، أين تم إطلاعه على طريقة سير العمل التضامني الذي أضحى يستقطب عددا هاما من الفئات المحتاجة، إذ تجاوزت في الجمعية الواحدة تقديم أكثر من 480 وجبة في اليوم الواحد ، والعدد مرشح للارتفاع، تقول الجمعيات.

وثمن والي المدية جهود الجمعيات الناشطة التي أبدت روح تضامن عالية، وساهمت بجهودها إلى جانب مؤسسات الدولة في العمل التضامني الرمضاني .

كما أكد الوالي دعمه للجمعيات الناشطة وجهودها التضامنية التي برهنت عليها في عديد الظروف .

للإشارة، شهدت الأيام الأولى من الشهر الفضيل الانطلاقة الفعلية لمطاعم الرحمة عبر تراب الولاية ، حيث فتحت أبوابها لاستقبال عابري السبيل ومستخدمي الطرقات للمساهمة في الحد من حوادث المرور التي غالبا ما تشهد ارتفاعا محسوسا بسبب لجوء بعض السائقين الى زيادة السرعة للوصول الى سكناهم قبيل الاذان، حيث تجاوز تعدادها اليوم 43 مطعم رحمة، تم فتحها منذ حلول الشهر الفضيل ،وتركز تواجدها على طول محاور الطرقات الكبرى في مختلف البلديات.

وقد سخرت السلطات الولائية مخزنا لجمع وتخزين المواد الغذائية ،ومواد الاستهلاك، مع احترام شروط الحفظ الصحية لاستغلالها لدعم مطاعم الرحمة.