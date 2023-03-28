أردوغان يجدد شكره للجزائر

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء ، مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيّب أردوغان وفقا لما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أن الطرفان تبادلا التهاني بحلول شهر رمضان المبارك : " تلقى، مساء اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه السيد رجب طيّب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، هنأه فيها والشعب الجزائري بحلول شهر رمضان الكريم، وبدوره هنأ السيد الرئيس، أخاه الرئيس أردوغان والشعب التركي بذات المناسبة"

في ذات السياق جدد أردوغان شكره للجزائر "على وقوفها إلى جانب تركيا منذ الساعات الأولى لكارثة الزلزال، الذي ضرب مناطق من البلاد منذ أسابيع، لاسيما الدور الكبير الذي لعبته فرق الإنقاذ للحماية المدنية" بحسب البيان.

وقرر الرئيسان ، بحسب ذات المصدر "تكثيف ومضاعفة جهودهما معا، لنصرة ودعم القضية الفلسطينية" إلى جانب "متابعة ملفات التعاون الثنائي".