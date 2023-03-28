منظمة حماية المستهلك تستنكر التلاعب بأسعار اللحم المستورد

دعت المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك، المواطنين لفضح الجزارين الذين يتعمدون التلاعب بأسعار اللحم المستورد الموجه للمستهلكين بسعر 1200 دج للكيلوغرام ،من خلال فصل "الهبرة" عن باقي الأجزاء وبيعها بأسعار تتراوح بين 1700دج إلى 1800 دج .





وبعنوان " بلغوا عنهم وافضحوهم " نشرت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك " بلغنا من مكاتب المنظمة، أن بعض نقاط البيع من الخواص والتي طلبت توزيع اللحوم المستوردة، لجأ أصحابها الى حيل قذرة متمثلة في فصل الهبرة و بيعها بين 1700 و1800 دج للكلغ ، و بقية الأجزاء بـ 1200 دج !".





وأضافت "السعر موحد كله بـ 1200 دج فلا تستغلوا احتياجات الناس لتطبيق مخططاتكم لإشباع جشعكم".

ودعت المنظمة إلى فضح هذه الممارسات "بلغوا عنهم لدى مفتشيات التجارة ، الأمن ورقم المنظمة القصير 3311".