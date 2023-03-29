حاج رجم: هذه التغييرات عشوائية وغير مدروسة

أعلنت الرابطة المحترفة عبر موقعها الإلكتروني، عن تغيير في توقيت مباراة فريق مولودية الجزائر خارج الديار أمام جمعية الشلف.

وكانت المواجهة مقررة يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة العاشرة ليلا، ليتم تحديد موعدها في نفس اليوم بداية من 15:45 سا، وذلك بسبب مشاكل تقنية في الإنارة.

وعلق رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عبد الحكيم حاج رجم، على قرار التغيير وكتب عبر حسابه الشخصي على تويتر:" "تغيير توقيت مباراة فريقنا أمام جمعية الشلف في آخر لحظة من السهرة إلى ما قبل الإفطار قرار لا عقلاني تماما، ومثل هذه التغييرات العشوائية وغير المدروسة هي التي تقف ضد تطور مستوى البطولة وكرة القدم في الجزائر".