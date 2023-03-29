سونلغاز: منشآت كهربائية كبرى تدخل الخدمة

كشف المجمع العمومي سونلغاز أنه قام من خلال شركته الفرعية "سونلغازـ نقل الكهرباء" بوضع عدد هام من المنشآت الكهربائية حيز الخدمة بقيمة إجمالية بلغت 24 مليار دج.

وأفاد المجمع في بيان له عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، أنه بهدف تقوية وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لضمان تحسين الخدمة، تم انجاز عدد من المشاريع على غرار مراكز الربط بالكهرباء والمحولات والمحطات المتنقلة، وكذا رفع مستوى القدرة المركبة بـ 1500 ميغافولط امبير، وذلك بهدف ضمان سلامة المنظومة الكهربائية وتأمين الولايات المعنية من حيث التزويد المستمر بالكهرباء والمساهمة في تحسين مستوى الخدمة العمومية والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وكمرحلة أولية، مس البرنامج الذي تم إنجازه في الفترة ما بين 01 ديسمبر 2022 و27 مارس 2023، 19 ولاية.

ويتعلق الأمر بكل من: 4 منشآت بولاية سكيكدة، 3 منشآت بولاية الطارف، منشأتين اثنتين بكل من ولايات جيجل وبومرداس والجلفة، ومنشأة واحدة بكل من سطيف، وهران، خنشلة، النعامة، البيض، سعيدة، بسكرة، سيدي بلعباس، بشار، المدية، الجزائر، العاصمة، غليزان، تبسة وأم البواقي.

وأضاف البيان ذاته، أن هذه المنشآت ستساهم في تحسين مستوى الربط وجودة الخدمة على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط والمناطق الفلاحية ومحطات تحلية مياه البحر والمراكز الحضرية والريفية.

وسيتم تسليم عدد آخر من المشاريع الاستراتيجية حيث سيتم تشغيلها مع تقدم الأشغال على مستواها وفقا لجدول زمني محدد مسبقا، على أن يتم وضعها حيز الخدمة قبل دخول صائفة 2023، وذلك ضمانا لمرور صيف هادئ دون انقطاعات، حسب البيان.