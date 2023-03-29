هذه هي نقاط بيع اللحوم المستوردة

وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية موقع الكتروني خاص يحدد نقاط البيع على مستوى المؤسسات والدواوين التابعة للقطاع والموزعة على التراب الوطني ، حيث تم توفير على مستوى هذه النقاط أهم المنتجات الفلاحية لا سيما اللحوم الحمراء ، اللحوم البيضاء ، الحليب ومشتقاته والحبوب والبقول الجافة.

ويمكن الموقع من البحث عن نقاط البيع في كل ولايات الوطن بطريقة سهلة ومرنة بالإكتفاء بالضغط على خانة بحث لتظهر له قائمة الولايات، وعند اختيار الولاية تظهر له المواقع عبر الخريطة الخاصة بكل ولاية والموقع هو كالتالي:

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