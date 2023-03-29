الطارف: الإطاحة بشبكة تنظيم رحلات "الحرقة"

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الهجرة غير شرعية عبر البحر مقابل منفعة مالية انطلاقا من شواطئ مدينة القالة ولاية الطارف.

العملية، التي تمت تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة، أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص من أفراد هذه الشبكة الإجرامية أعمارهم ما بين العقد الثاني والرابع ينحدرون من ولاية الطارف كما مكنت ذات العملية من حجز قارب صيد بحري، محرك قارب قوة أربعون حصانا، اثنا عشر دلو معبأة بالوقود وهواتف نقالة، مع إحباط هجرة غير شرعية عبر البحر لمجموعة من الأشخاص بعد الانتهاء من جميع إجراءات التحقيق سيتم تقديم جميع المشتبه فيهم الجهات القضائية المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض تنظيم وتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لعدة أشخاص عبر البحر من أجل الحصول بصورة مباشرة عن منفعة مالي في إطار جماعة إجرامية منظمة وتعريض حياة وسلامة المهاجرين للخطر.