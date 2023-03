Le ministère de l'Agriculture et du développement rural a mis en place un site électronique dans lequel il a déterminé les points de vente des viandes importées par les entreprises et offices du secteur à travers le territoire national.

Ces points de vente commercialisent les viandes rouges, viandes blanches, du lait et dérivés ainsi que les céréales et légumes secs.

Souk.madr.gov.dz