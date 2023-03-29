سيدهم مدربا لوداد تلمسان

استقر رأي إدارة وداد تلمسان الذي يصارع من أجل البقاء في القسم الوطني على تعيين المدرب المساعد الياس سيدهم ليكوم مدربا رئيسيا للفريق إلى غاية نهاية الموسم الكروي الجاري خلفا للمدرب المستقبل كريم زاوي الذي غادر الوداد منذ الهزيمة أمام وداد بوفاريك.

وقد تعذر على الإدارة جلب مدرب جديد بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها النادي، مع العلم أن سيدهم عاد إلى الفريق لمواصلة المشوار كلاعب لكم لم يتم ذلك بسبب عدم تأهيله رفقة مجموعة من اللاعبين الآخرين لعدم تسديد الديون المتراكمة لدى الرابطة. وتبقى مهمته إنقاذ الوداد من السقوط ولو أن الأمر يبقى صعبا ولكن ليس مستحيلا.