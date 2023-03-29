العاصمة: حجز أزيد من 5 قناطير من اللحوم الفاسدة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف 3 أشخاص وحجز أزيد من 5 قناطير من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أن العملية انطلقت على إثر "معلومة تلقاها عناصر الأمن الحضري التاسع بعين النعجة بأمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، مفادها وجود مستودع سري يقوم صاحبه ببيع اللحوم البيضاء وأحشائها دون احترام أدنى شروط النظافة والحفظ، وبحضور مصالح مفتشية التجارة وقمع الغش لبئر مراد رايس، تمت مداهمة المستودع الذي عثر فيه على كمية معتبرة من اللحوم البيضاء وأحشاء الدواجن والأغنام والأبقار فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري".

وأضاف المصدر ذاته أن العملية أفضت إلى "توقيف 3 أشخاص في حالة تلبس وحجز 5.60 قناطير من اللحوم والأحشاء المختلفة المجمدة بسبب الانعدام الكلي لشروط الصحة والحفظ والنظافة". وبعد استكمال الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية "عرض للبيع منتوج خطير للاستهلاك البشري مع عدم احترام شروط حفظ المواد الاستهلاكية وعدم امتلاك الاعتماد الصحي والسجل التجاري.