Jeux arabes: Sept wilayas abriteront l'événement

Le Gouvernement a entendu une communication du ministre de la Jeunesse et des Sports sur les préparatifs en cours relatifs à l’organisation des Jeux Arabes en Algérie du 5 au 15 juillet 2023.

Il convient de rappeler à cet effet que le Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des Sports, avait approuvé à l'unanimité, lors de sa 46e session tenue le 18 mars 2023 à Djeddah en Arabie saoudite, l'organisation en Algérie de la prochaine édition des Jeux Arabes en 2023.

En effet, et après le grand succès qu’a connu le Sommet arabe qui s'est tenu à Alger en novembre 2022, ainsi que l'excellente organisation des Jeux méditerranéens d'Oran et le Championnat d'Afrique des Nations de Football (Chan 2023), l'Algérie s'apprête à accueillir cette manifestation sportive arabe pour une deuxième fois après l'édition 2004, laquelle a pour objectif de consolider l'unité de la jeunesse arabe, de renforcer les liens d'amitié entre les peuples arabes et de consacrer les principes du mouvement olympique arabe.

Pour cette édition, il est attendu la participation de plus de 3.500 athlètes de 22 pays arabes, qui seront en course dans 21 disciplines, au niveau de sept (7) wilayas du pays, à savoir: Alger, Annaba, Constantine, Oran, Tipaza, Blida et Tizi-Ouzou.

Afin d'assurer la réussite de cet événement sportif arabe, tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés, ainsi que la mise en place d'un cadre organisationnel spécial, à même de garantir l'harmonisation et la coordination entre l'ensemble des secteurs et des acteurs à cette occasion, d'autant plus que la date d'organisation de ces jeux coïncide avec la clôture des festivités de la commémoration du 60ème anniversaire de l'indépendance, ayant débuté le 5 juillet 2022.