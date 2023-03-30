تيارت: الإعدام لقاتل شخص بمنجل

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء تيارت، أمس، حكما بالإعدام في حق شاب متهم بقتل شخص بمنجل، وأحكاما أخرى في حق 3 متهمين آخرين من بينهم امرأة، تراوحت بين 10 و20 سنة سجنا نافذا.

وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر جويلية من العام الماضي، يوم نشوب خلاف بين أشخاص يقيمون بضواحي بلدية توسنينة، تطوّر إلى مناوشات ثم شجار سقط على إثره الضحية في عقده الرابع ميتا متأثرا بجروح نتيجة تلقيه ضربة بمنجل على مستوى البطن من طرف المتهم الرئيسي و طعنة بآلة حادة في الظهر من طرف شخص آخر، و تعرض شقيقه لجروح.

وأدانت محكمة الجنايات المتهم الرئيسي بعقوبة الإعدام، و 20 سنة سجنا نافذا في حق سيدة تربطها علاقة قرابة به، و 10 سنوات سجنا لشقيقه و 10 سنوات سجنا نافذا لمتهم رابع كان في حالة إفراج و صدر أمر إيداع من القاعة في حقه.