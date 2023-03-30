غوركوف: لهذا كانت طريقة عملي مختلفة مع " الخضر"

عاد المدرب الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، كريستيان غوركوف لتجربته مع " الخضر"، وذلك في حوار تطرق في جزء منه إلى الهوية الكروية للمنتخبات وبناء اللعب الجماعي وفلسفة عمله في الميدان.

وقال التقني الفرنسي في حوار لموقع" football365" الفرنسي:" مع المنتخب الجزائري كنت أصمم وأتصور عملي بطريقة مختلفة قليلا، لأن لديّ لاعبون لديهم حساسية خاصة إلى حد ما مثل ياسين برا هيمي ورياض محرز".

وأضاف أستاذ الرياضيات والذي ألف العديد من الكتب في المجال الكروي: "شعرت فيهم بحساسية كرة القدم التي يمكن من خلالها بناء اللعب وهذا الأمر ليس شائعا".

وأردف: " على مستوى المنتخبات، يوم الفريق الفائز بأشيائه لكن دون مزيد من الخصوصية".

و واصل كلامه عن كرة القدم الحديثة :" بصرف النظر عن الإسبان الذين حافظوا على القليل من هذه الحساسية في بحثهم عن الإستحواذ على الكرة والهيمنة فإن الآن كل شيء بات موحدا". وختم: " حتى ولو كان هناك نقائص أو عيوب فهي الدولة الوحيدة التي احتفظت بهوية كروية".

يذكر أن غوركوف، أشرف على تدريب المنتخب الجزائري خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016.