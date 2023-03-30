البيض: توقيف ثلاثة أشخاص وحجز مؤثرات عقلية

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تقوم بنقل وتخزين والمتاجرة بالمؤثرات العقلية بقطاع الاختصاص.

وذلك على إثر تحريات ميدانية لعناصر فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات، مفادها وجود ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة بصدد عقد صفقة بيع كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، عليه تم إعداد خطة عمل محكمة أين تم توقيفهم و حجز 6360 كبسولة من المؤثرات العقلية أجنبية الصنع ومبلغ مالي من عائدات الترويج مقدر بـ130 ألف دج ومركبة تستعمل في النشاط الإجرامي.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.