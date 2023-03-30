غليزان: تسليم مفاتيح السكنات للمستفيدين

قامت السلطات الوصية ببلدية سيدي أمحمد بن علي في غليزان رفقة مسؤولي ديوان التسيير العقاري بتسليم مفاتيح السكنات العمومية الإيجارية حصة 310 (150 وحدة بحي سيدي مسعود و 100 بحي شايب الذراع و 60 مسكنا بحي الأمير عبد القادر ) للمستفيدين الذين انتظروا كثيرا بعدما ظهرت القائمة منذ أشهر وذلك بعد دراسة الطعون.

وقد لاحظنا حشدا كبيرا ممن ساعفهم حظ الاستفادة منذ الصباح ينتظرون هذه المفاتيح بشغف في جو ملؤه البهجة والحبور والزغاريد التي دوت المكان.

وقد بين البعض الذين حاورتهم "الخبر"، أنهم عاشوا الويلات طلية هذه السنوات وأخيرا جاء الفرج، وحظ أوفر للذين ما زالوا يطمحون في الحصول على سكن اجتماعي.