Attaf s'entretient avec le secrétaire général de ligue arabe

Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, qui l’a félicité pour sa nomination comme à la tête de la diplomatie algérienne et a partagé ses vœux pour le mois sacré.

Selon le communiqué du ministère, les parties ont examiné les relations de coopération entre l’Algérie et la Ligue arabe, ainsi que les perspectives de renforcement de l’action arabe commune dans l’intérêt du monde arabe et de ses dossiers, notamment la question palestinienne.

Le ministre a dans ce contexte saisi cette occasion pour soulever la question du suivi de la mise en œuvre des résolutions du sommet d’Alger et a souligné l’importance de mettre en place les mécanismes convenus à cet égard, en particulier le comité ministériel arabe chargé de travailler à l’adhésion pleine et entière aux Nations Unies de la Palestine. Il a été convenu d’aborder ces questions dans le cadre de la coordination entre le secrétariat général et le représentant permanent de l’Algérie auprès de la Ligue arabe.