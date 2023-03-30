الجلفة: تفكيك عصابة مختصة في تزوير الوثائق الإدارية

تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، من توقيف 03 أشخاص في العقد الثالث والخامس من عمرهم، لتورطهم في تقليد خاتم دولة، التزوير و استعمال المزور في الرخص و الشهادات التي تصدرها الإدارة العمومية، النصب و الاحتيال على المواطنين.

العملية جاءت على اثر تلقي عناصر ذات الفرقة لشكوى من قبل مواطن مفادها تعرضه للنصب و الاحتيال من قبل احد الأشخاص ، ليتم وضع خطة محكمة تم توقيف إثنين من المشتبه فيهما، بعد عملية تفتيش لمسكنيهما و التي كانت ايجابية حيث تم حجز شهادات يشتبه في صحتها، أختام مقلدة، وحدة إعلام آلي تستعمل في عملية التزوير.

ومواصلة للتحقيق و من خلال تكثيف الأبحاث الميدانية تم توقيف مشتبه فيه آخر و بعد عملية تفتيش مسكنه عثر على عدة وثائق و ملفات تخص مختلف الأشخاص يشتبه في صحتها .

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، ليتم وضع مشتبه فيهما رهن الحبس المؤقت، بينما تم الإفراج عن أحدهم.