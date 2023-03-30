المدية: توزيع 56 طردا غذائيا ببئر بن عابد

في إطار البرنامج السنوي المسطر من طرف الجمعية الخيرية كافل اليتيم ببئر بن عابد، واستكمالا لحملاتها الخيرية الموجهة لفائدة فئة الأرامل والأيتام باشر أعضاء الجمعية عشية أمس عملية توزيع 56 طرد غذائي على أرامل وأيتام البلدية، القفة احتوت على مواد غذائية أساسية، زيت 5لتر سكر قهوة عجائن طماطم علبة حليب لحظة مارغرين حمص وشربة بالإضافة إلى كيس فرينة فئة 25كغ وكيس بطاطا وطقم بيض لكل عائلة، المبادرة تزامنت وحلول شهر رمضان المبارك رسمت البسمة على عائلات اليتامى هذا وقد جاب رئيس الجمعية رفقة احد الأعضاء وبمساهمة من المحسنين، مختلف قرى ومداشر البلدية ليتم توزيع القفة على مستحقيها عشية أمس في جو من التكافل والتآزر، المبادرة هذه استحسنها الأرامل والأيتام من جهتهم أطلق أعضاء الجمعية مبادرة ثانية طيلة شهر رمضان تخص كسوة عيد الفطر أين سيتم إحصاء الأطفال اليتامى وشراء كسوة العيد. هذا وقد صرح رئيس الجمعية للفجر على هامش عملية التوزيع أن الجمعية تنشط دون مقر منذ تأسيسها عام 2013 بالرغم من توجيه عدة مراسلات إلى السلطات المحلية وهو ما صعب مهمة التواصل مع الأيتام والأرامل مضيفا بأنه كان له لقاء مع رئيس دائرة القلب الكبير السابق والذي وعد بتخصيص مقر بمحلات الرئيس في حالة توفر محل شاغر غير أنه لا يزال ينتظر إلى حد الآن كما اغتنم ذات المتحدث الفرصة لتوجيه نداء إلى ذوي البر والإحسان لدعم الجمعية لاسيما في حملة كسوة العيد من أجل رسم البسمة على وجوه الأيتام صبيحة يوم العيد.