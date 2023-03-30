سيدي بلعباس: تغيير على هرم قطاع الخدمات الجامعية

تم في حدود ظهيرة يوم الخميس وفي إطار سلسلة التغييرات التي أقرها الديوان الوطني للخدمات الجامعية تعيين السيدة مصابيح وهيبة على رأس مديرية الخدمات الجامعية - وسط - بسيدي بلعباس وذلك خلفا للسيدة حمداوي فاطمة الزهراء التي عمرت في المنصب لمدة قاربت الـ15 شهرا.

وقد سبق للمديرة الجديدة وأن قضت سنوات على رأس قسم المراقبة والتنسيق بمديرية سيدي بلعباس بعدما تدرجت في مختلف مناصب المسؤولية لذات الإدارة، قبل أن تسند لها منذ أشهر قليلة مضت مهام الإشراف على إحدى الاقامات الجامعية بولاية عين تموشنت، ليتقرر تنصيبها يوم الخميس على رأس مديرية الخدمات الجامعية وسط. م.ميلود