"الجوية الجزائرية": اضطرابات مرتقبة نحو هذه الوجهة

ستشهد رحلات خطوط الخطوط الجوية الجزائرية من لندن نحو الجزائر العاصمة، تذبذبات في الفترة الممتدة من 31 مارس إلى 9 أفريل المقبل، بسبب الإضراب المرتقب لرجال الأمن في مطار لندن، حسب ما أفاد به بيان للشركة الوطنية.

ودعت الشركة في بيانها المسافرين إلى "إحضار الحد الأدنى من الأمتعة، واحترام ضرورة نقل حقيبة يد واحدة فقط، من أجل اجتناب الاكتظاظ على مستوى المطار وضمان حسن سير انتقال الرحلات خلال هذه الفترة. ويمكن للمسافرين المعنيين التقرب من وكالات الخطوط الجوية الجزائرية أو التواصل بمركز الاتصالات التابع لها، للحصول على المزيد من المعلومات، حسب المصدر نفسه.