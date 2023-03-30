ملعبا تيزي وزو و"5 جويلية" خارج الحسابات !

أنهت لجنة المعاينة التابعة للمكتب الاستشاري الدولي "رولان بيرجي استراتيجي" زيارتها للجزائر يوم أمس الأربعاء، عقب جولة استغرقت ثلاثة أيام.

وحسب بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، زارت ذات اللجنة ملاعب ميلود-هدفي (وهران)، الشهيد حملاوي (قسنطينة)، 19 ماي 1956 (عنابة)، الدويرة (الجزائر)، نيلسون مانديلا (الجزائر) ومصطفى تشاكر (البليدة).

والملفت للانتباه هو عدم برمجة زيارات إلى اثنين من أكبر الملاعب في الجزائر حاليا هما ملعب تيزي وزو الجديد (50 ألف متفرج) وملعب 5 جويلية (64 ألف متفرج).

وسيخضع ملعب 5 جويلية التاريخي لعملية ترميم واسعة، ابتداء من هذه الصائفة، تتضمن توسعة مدرجاته وتغطيتها حسب ما أعلنت وزارة السكن، فيما تقارب الأشغال على الانتهاء بملعب تيزي وزو ومن المنتظر تسليمه شهر جوان المقبل.

وضم وفد المكتب الاستشاري "رولان بيرجي استراتيجي" كلا من جان لويس رومان، فيكتور ماركاس وأنطوان بارق، حيث كان مصحوبا خلال اليومين الأولين بنائب رئيس الفاف، رئيس لجنة المالية، جمال مريبوت، والأمين العام للفاف، منير دبيشي، قبل أن يلتحق بهما في اليوم الأخير رئيس الاتحادية، جهيد زفيزف.

وتندرج الزيارة في إطار تقييم ملف الترشيحات لتنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2025 التي كانت مقررة آنفا بغينيا قبل أن يتم سحبها منها بسبب التأخر في انجاز المنشآت المختلفة.

سيواصل المكتب مهمته في نيجيريا والبنين، حيث قدم البلدان ملف ترشح مشترك، ثم زامبيا والمغرب قبل أن تعلن الكونفدرالية الإفريقية في تاريخ لم يحدد بعد، عن هوية البلد الذي سيحتضن هذه النسخة من المنافسة القارية.