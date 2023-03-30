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13 ملحقة للطب عبر جامعات الوطن

أخبار الوطن
30 مارس 2023 ()
خ.د
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أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، اليوم الخميس، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مراسيم التوقيع على 13 شهادة التزام ما بين ثمانية كليات طب للجامعات الكبرى وملحقات التابعة لثلاثة عشر جامعة تحضيرا لاعتمادها بحضور رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي فإن الكليات المعنية بالاتفاقية هي كل من جامعة سعيدة، جامعة المسيلة، جامعة أدرار، جامعة بسكرة، جامعة الجلفة، جامعة بومرداس، جامعة تيبازة، جامعة الواد، جامعة تيارت، جامعة الشلف، جامعة معسكر، جامعة أم البواقي وجامعة سكيكدة.

وحسب ذات البيان فإن هذا القرار يأتي لتخفيف الضغط المسجل على كليات الطب الكبرى وخلق نشاط طبي نوعي وتحسين التغطية الصحية.

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