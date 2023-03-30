سونلغاز: التوقيع على ميثاق الحوكمة

قام الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الخميس بالتوقيع على ميثاق الحوكمة الذي ينظم ممارسة المسؤوليات في هذا المجمع العمومي

وحسب بيان سونلغاز فإن هذه الخطوة "تعكس إرادة الإدارة العليا للشركة القابضة في تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة سواء تلك المتعلقة بالممارسات المؤسساتية أو العملياتية،على مستوى كل الشركات الفرعية والهياكل التابعة لمجمع سونلغاز".

كما يهدف ميثاق الحوكمة بشكل خاص إلى "تكريس بيئة مسؤولة وناجعة على جميع المستويات، بدعم الالتزام بالتحسين المستمر للأداء، وتعزيز ثقة الزبائن والسلطات العمومية وتثمين الرأس المال البشري وتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالأنشطة والمشاريع والاستراتيجيات التي تم وضعها في المكان المناسب بهدف تعزيز فرص نجاحها.

وأضاف البيان ، أنه تم تعزيز مضمون هذا الميثاق ، من خلال إنشاء عدد من لجان الخاصة بالحوكمة والتي تتيح مجالا أوسع للمساعدة في اتخاذ القرار, لتمكين الإدارة العليا من البت في المشاكل المختلفة التي تواجهها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التوقيع على هذا الميثاق "هو جزء من عملية شاملة لإرساء القواعد والممارسات الجيدة وتحسين التأطير وضمان الشفافية"،مبرزا أن مجمع سونلغاز "يحرص دائما على الجمع بين قيمتين أساسيتين: الامتثال التام للقواعد القانونية والتنظيمية التي تحكمها من جهة، والسعي لتحسين الأداء وخلق القيمة من جهة ثانية".