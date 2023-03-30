عطاف يتحادث مع نظيرته الكندية

تلقى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من نظيرته الكندية، ميلاني جولي، التي هنأته بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

وحسب بيان وزارة الخارجية، تركزت المحادثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات وتكثيف الحوار السياسي على جميع المستويات. كما شكل الاتصال فرصة لتبادل الآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك السلم والأمن في أفريقيا، القضية الفلسطينية وما يواجهها من تحديات في ظل غياب آفاق إعادة إحياء مسار السلام، فضلا عن الأزمة الحالية في العلاقات الدولية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وفي ختام هذه المحادثة الهاتفية، اتفق رئيسا دبلوماسية البلدين بشكل خاص على تنشيط الشراكة الجزائرية-الكندية في ترقية السلم والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن تقوية التنسيق الثنائي في المحافل الدولية.