النعامة: منتخبون ينشرون غسيل بلدية المشرية

في لقائهم بوالي الولاية أكد ثلاثة منتخبين بمجلس بلدية المشرية أنهم نشروا غسيل بلديتهم في تقييم لحصيلة السنة المنقضية من عهدتهم الانتخابية خاصة ما تعلق بالخروقات القانونية والتجاوزات، وكلها ملفات وقضايا كشفوها لمسؤول الولاية مؤكدين له أنهم طرقوا من أجلها أبواب مسؤولين وأجهزة على المستويين المحلي والمركزي.

واغتنم المنتخبون فرصة استقبالهم من طرف الوالي ليجددوا مطالبتهم بتطبيق المادة 43 من قانون البلدية في حق المير المتابع قضائيا في قضية تزوير محررات.

وردا على هذه الانشغالات أكد الوالي على لسان المنتخبين أن قوانين الجمهورية لا بد من احترامها وتطبيقها ، وأن المادة 43 سبق له أن أوقف بها 14 رئيس بلدية تورطوا في الفساد ،مضيفا أنه لا مكانة للفاسدين والمتقاعسين في محيط عمله يبقى فقط عامل الوقت لتطهير وتنقية المحيط الإداري الذي أتعامل معه في كل الإدارات والقطاعات كما قال دون تسامح ولا تماطل .

وقد ثمن المنتخبون ما لمسوه من الوالي من ثقة ومصداقية ورغبة في العمل والتغيير. ق:خريص