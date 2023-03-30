واشنطن تستنفر بعد اعتقال صحفي أمريكي بروسيا

طالب البيت الأبيض المواطنين الأمريكيين مغادرة روسيا فورا، وذلك على خلفية احتجاز روسيا للصحفي الأمريكي، إيفان غيرشكوفيتش.

وقال بيان البيت الأبيض: "نكرر دعوتنا الملحة للمواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى روسيا وندعو المقيمين والمسافرين هناك إلى المغادرة فورا". وأضاف " كما ندين استمرار الحكومة الروسية في استهداف وقمع الصحفيين وحرية الصحافة".

من جهته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، عن "القلق البالغ" للولايات المتحدة حيال احتجاز روسيا للصحفي الأميركي، إيفان غيرشكوفيتش.

وتابع "عندما يتم احتجاز مواطن أمريكي في الخارج فإننا نسعى على الفور لتأمين وصول قنصلي إليه وتقديم كل الدعم المناسب". واعتقلت روسيا صحفياً أمريكياً يعمل لصالح صحيفة وول ستريت جورنال متهمة إياه بالتجسس.

وكان الصحفي إيفان غيرشكوفتش، وهو مراسل خبير في شؤون روسيا، يعمل فيمدينة يكاترينبيرغ وقت اعتقاله. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إنها "قلقة للغاية" على سلامته ونفت بشدة الاتهامات الموجهة إليه.

وأكد الكرملين أن المراسل اعتقل "متلبساً"، فيم قال جهاز الأمن الفيدرالي الرورسي إنه "أوقف نشاطات غير مشروعة"، وإن المراسل كان "يعمل بناء على توجيهات أمريكية" و"يجمع أسرار الدولة".