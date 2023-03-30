لهذا السبب ستجتمع الرابطة مع الأندية المشاركة قاريا

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم عقد اجتماع مع الأندية المعنية بالمشاركة في المنافسات الإفريقية، خلال الأيام المقبلة، بهدف وضع برنامج للمباريات المتأخرة، حسبما أوردته الهيئة الكروية اليوم الخميس.

ويأتي هذا القرار بعد مطالبة عدد من رؤساء الأندية خلال الجمعية العامة العادية للرابطة المحترفة، المنعقدة أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة.

وأضاف المصدر أن "رؤساء الأندية اقترحوا برمجة كل المباريات المتأخرة بسبب مشاركة الأندية في مختلف المنافسات الإفريقية، قبل انتهاء الرابطة الأولى -موبيليس- بهدف إنهاء البطولة في الآجال محددة".

وعلى غرار هذا القرار، صادق أعضاء الجمعية العامة للرابطة المحترفة بالأغلبية على الحصيلتين المالية والأدبية لسنة 2022.