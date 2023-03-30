المجاهد صحبي عبد القادر في ذمة الله

توفي مساء اليوم الخميس المجاهد صحبي عبد القادر عضو جيش التحرير الوطني ببيته العائلي ببلدية تيغاليمات (سيدي بلعباس) عن عمر ناهز 88 سنة وذلك بعد معاناة مع مرض عضال حسب ما علم لدى المديرية الولائية للمجاهدين وذوي الحقوق.

وكان الفقيد الذي ولد في 26 فبراير 1935 ببلدية تغاليمات، ولاية سيدي بلعباس قد التحق بصفوف جيش التحرير الوطني خلال سنة 1958 بجبل السلاطين بناحية تغاليمات، حيث شارك في العديد من العمليات العسكرية على غرار اشتباك جبل موكسي، واشتباك جبل سلاطين.

وخلال سنة 1960 تم إلقاء القبض عليه بإحدى المراكز بقرية تنيرة و زج به في سجن بودانس أين تعرض لشتى أنواع التعذيب، لينقل بعدها إلى مركز التعذيب بتلاغ، ومكث هناك إلى غاية إطلاق سراحه خلال سنة 1961 ليعود المرحوم إلى النضال مجددا إلى أن نالت البلاد حريتها سنة 1962.

وبعد الاستقلال سرح الفقيد من صفوف الجيش الوطني الشعبي خلال سنة 1963، ليلتحق بعدها بسلك الشرطة إلى غاية إحالته على التقاعد خلال سنة 1987. ليعين بعدها مسؤولا لقسمة المجاهدين ببلدية تغاليمات، إلى أن وافته المنية مساء اليوم.