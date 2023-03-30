سفير الجزائر بفرنسا يعود إلى باريس

تحادث سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي بباريس مع الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، آن ماري ديسكوت، التي تطرق معها إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة.

وأوضحت سفارة الجزائر بفرنسا، في بيان، اليوم الخميس، ان "اللقاء شكل فرصة لاستعراض الاستحقاقات الثنائية القادمة في إطار الأجندة السياسية التي اتفقت عليها السلطات العليا الجزائرية والفرنسية".

يذكر ان موسي قد استدعي إلى الجزائر شهر فيفري الفارط عقب عملية إجلاء المصالح القنصلية الفرنسية بتونس لرعية مزدوجة الجنسية جزائرية-فرنسية.

وفي حوار لقناة الجزيرة القطرية في 22 مارس الجاري، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في رده عن سؤال بخصوص احتمال عودة سفير الجزائر إلى باريس لمزاولة مهامه قريبا، أن هذا الأمر "غير مستبعد"، على اعتبار أن هناك جالية جزائرية كبيرة في فرنسا و"ينبغي القيام بالأعمال القنصلية" للتكفل بانشغالاتها.