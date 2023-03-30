ڨالمة: خمسة جرحى في حادث سير بوادي الزناتي

خلف حادث مرور خطير على الطريق الوطني رقم 20 في جزئه الرابط بين ڨالمة وقسنطينة، خمسة جرحى ، إصاباتهم مختلفة حسب خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة.

وقع الحادث بالقرب من مخزن الحبوب بين وادي الزناتي وقرية كيفاه لعسل التابعة البلدية نفسها، وتمثل في اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين ، إحداهما من نوع "لوڨان" وعلى منها عائلو من ثلاثة أفراد ، الأب البالغ 65 سنة وهو السائق الذي أصيب بكسور وتطلب إخراجه استعمال أدوات القطع والتفكيك من طرف أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوادي الزناتي، والأم والبنت من العائلة نفسها.

أما المصابان الآخران ، فقد كانت على متن السيارة السياحية الثانية ، وهي من نوع "إيبيزا"، ويتعلق الأمر بشقيقين اثنين.

المصابون الخمسة، قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان ، من طرف أعوان الحماية المدنية الوحدة وادي الزناتي ، ثم نقلوا إلى مستشفى الأمير عبد القادر البلدة ذاتها.