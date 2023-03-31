الترجي يعامل بلوزداد بالمثل

قرر الترجي التونسي منح شباب بلوزداد 4 آلاف تذكرة مجانية، لتوزيعها على جماهير الشباب، بمناسبة مباراة السبت المقبل، المقررة بين الفريقين على ملعب رادس بتونس، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المعاملة بالمثل، بما أن إدارة شباب بلوزداد كانت قد وفرت أيضا تذاكر مجانية لجماهير الترجي، في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز الفريق التونسي (1-0).

يذكر أن الترجي يتصدر المجموعة الرابعة بـ10 نقاط، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وهو ما يجعل المباراة الأخيرة حاسمة لصدارة الترتيب.