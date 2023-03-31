عقلية "الشكارة" تكبح الدفع الإلكتروني

في وقت برزت على خلفية تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي معاملات مالية مستجدة عن طريق الدفع الإلكتروني ولامادية التعاملات التي تستند على الاتصالات وعلى الأنترنت والأنظمة الذكية المرتبطة بالبنوك وشركات الأموال المتخصصة، يبقى نطاق الدفع الإلكتروني محدودا في بلادنا رغم إقرار إجراءات قانونية واعتماد تدابير خاصة باتجاه تشجيع التعامل إلكترونيا، حيث إن المؤشرات تشير إلى محدودية الانتشار بدليل عدم تسجيل إلى غاية السنة الحالية سوى 321 تاجر "ويب" منخرط في نظام الدفع الإلكتروني وعدم تجاوز العمليات التي تمت عبر الأنترنت خلال نحو سبع سنوات 23 مليون عملية، بمعدل يقل عن 3.5 ملايين عملية في السنة، ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب تأخر الدفع الإلكتروني في بلادنا.

ويعزو خبراء في مجال النقدية المالية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال ظاهرة التخلف في تعميم الدفع الإلكتروني وتبني لامادية التعاملات في بلادنا إلى عوامل متعددة، حيث تتم الإشارة إلى نقص الثقافة والوعي القانوني لدى المستهلكين عامة والمستهلك الإلكتروني بصفة خاصة، لاسيما أن الكثير لا يفرق بين العقد الإلكتروني وبين مختلف المعاملات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن سيادة عقلية "الشكارة" أو "النقد" المادي تبقى قائمة، وهي ثقافة لا تزال سائدة لدى هيئات ومؤسسات، وقد أعطى الفشل في الإجبار على التعامل بالصك خلال التسعينات وبداية سنوات 2000 وغياب الفوترة الانطباع بأن التعامل النقدي يظل مفضلا على نطاق واسع.

ورغم أن التقديرات الإحصائية تشير إلى إحصاء أكثر من 12 مليون بطاقة بنكية وبطاقة بريد، منها نحو3 ملايين بطاقة بنكية و9 ملايين بطاقة بريد، إلا أن الوظيفة الغالبة لهذه البطاقات تتركز على عمليات السحب، من خلال بطاقة السحب والدفع بين البنكية، حيث يقدر عدد أجهزة الصرف الآلي بين البنوك العاملة بقرابة 3700، تضاف إليها أجهزة الصرف البريدية. وفيما يبلغ عدد تجار "الويب" حاليا 321، العديد منهم هيئات ومؤسسات عمومية، على غرار البنوك وشركات التأمين والجوية الجزائرية وطاسيلي للطيران وشركات سونلغاز وشركة توزيع المياه، إلا أن نطاق التعاملات الخاصة بالدفع الإلكتروني متواضع، حيث قدرت عمليات الدفع مثلا في فيفري 2023 بنحو 246111 مقابل 46263 في جانفي 2023. ورغم المزايا التي يوفرها الدفع الإلكتروني، منه مساهمته في القضاء على أزمة السيولة النقدية التي تشهدها الجزائر وتسوية مشكلة الطوابير التي تشهدها العديد من المؤسسات الحكومية التي يتدافع أمامها الجزائريون لدفع فواتير الكهرباء والماء والغاز وغيرها من الفواتير وتسهيل وتيسير عملية الشراء والتعاملات المالية لحامل أو مستخدم وسيلة الدفع وفي استقطاب الكتلة المالية وفي التعامل الإلكتروني ماليا من دون اللجوء إلى الوسائل النقدية اليدوية، إلا أن الواقع يشير إلى محدودية انتشار نهائيات الدفع على مستوى الشبكات التجارية والمؤسسات، حيث تقل نهائيات الدفع عن 50 ألفا على مستوى التراب الوطني، وهي نسبة قليلة.

ويشير خبراء في المالية والتعاملات النقدية إلى نقص الاهتمام بالبدائل الحديثة وضعف الثقة، على غرار الدفع الإلكتروني، إذ هنالك من يفضل التعاملات النقدية تفاديا للتتبع، حيث يتم تحديد كافة التعاملات دفعا واستلاما.

وفيما يتم تحديد ضعف البيئة الرقمية بما في ذلك وضعية شبكة الأنترنت وضعف التدفق وعنصر الثقة كعوامل تعرقل توسيع دائرة التعاملات الإلكترونية، تبقى المنظومة الاقتصادية والإدارية بعيدة نسبيا عن تبني هذا الخيار، بما في ذلك توفير بنية تحتية متكاملة ومضبوطة، فضلا عن آليات التحفيز وآليات الحماية والمنفعة للمتعاملين بما في ذلك إعفاءات للتجار من الضريبة المهنية وتخفيضات من المبالغ للمشتري المستخدم للبطاقات، حيث يعد التحفيز عنصرا هاما لضمان توسيع استخدامات الدفع الإلكتروني التي يتعين أن تشمل جل القطاعات (الصحة والتعليم والصناعة والتجارة).