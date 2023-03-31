هذه هي نسبة الجالية الجزائرية في فرنسا

قال مكتب الإحصاء الفرنسي الخميس، إن المهاجرين يشكلون عشر سكان فرنسا بحلول عام 2021

وتابع المكتب أن أكثر من ثلث المهاجرين في فرنسا البالغ عددهم سبعة ملايين، أي 36 بالمائة، حصلوا على الجنسية الفرنسية منذ وصولهم إلى البلاد.

وأضاف المكتب أن ما يقرب من نصف المهاجرين في البلاد، 47.5 بالمائة، ولدوا في إفريقيا، بينما ولد 33.1 بالمائة في أوروبا و13.6 بالمائة في آسيا.

وشكل المهاجرون من الجزائر نسبة 12.7 بالمائة والمغرب 12 بالمائة والبرتغال 8.6 بالمائة، وتونس 4.5 بالمائة وإيطاليا 4.1 بالمائة وتركيا 3.6 بالمائة وإسبانيا 3.5 بالمائة.