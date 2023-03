Un rapport révèle le nombre de millionnaires en Algérie

Un rapport sur les fortunes en Afrique en 2023 a révélé que l’Algérie comptait 2800 millionnaires en dollars, 8 centi-millionnaires s de dollars et 1 milliardaire.

Selon le même rapport, publié par le cabinet de conseil en migration d'investissement Henley & Partners en collaboration avec New World Wealth, il y a 138 mille personnes fortunés avec une capacité d’investissement de plus d’un million de dollars en Afrique, ainsi que 328 centi-millionnaires et 23 milliardaires.