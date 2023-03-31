"الديجياس" يُلغي نتائج الجمعية الانتخابية لأهلي البرج

أكّد لحسن لعجاج مدير الشباب والرياضة لولاية برج بوعريريج، عدم شرعية الجمعية العامة الانتخابية للنادي الهاوي لأهلي البرج التي زكّت عيسى عفافسة رئيسا للنادي الهاوي منذ حوالي شهر من الآن، مبرزا إبلاغه أعضاء الجمعية العامة في مراسلة كتابية بقرار إلغاء نتائج الجمعية الانتخابية، وبرّر المتحدث لـ"الخبر"، قرار هيئة " الديجياس" بسبب عدم تطبيق القوانين العامة للجمعيات الرياضية، مشيرا"الظروف التي جرت فيها الجمعية الانتخابية تتنافى مع قوانين الجمعيات"، مبرزا عدم اكتمال النصاب القانوني عن أشغال الجمعية الانتخابية، مضيفا أن أعضاء اللجنة المسيّرة المؤقتة " لا يملكون صفة العضوية في الجمعية العامة للتعبير عن أصواتهم في الجمعية الانتخابية" قال لحسن لعجاج، مؤكّدا على عدم توفّر الشكل القانوني في تزكية رئيس " الديريكتوار" عيسى عفافسة رئيسا للنادي الهاوي خلفا للرئيس المستقيل الحواس رماش، وقال "الديجياس"، بأنّه استند في اتخاذ قرار إلغاء نتائج الجمعية الانتخابية إلى تقرير المحضر القضائي وممثل مديرية الشباب والرياضة في الجمعية الانتخابية، وتابع، قائلا" الجمعية الانتخابية حملت العديد من المخالفات القانونية التي استوجبت تدخلنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ظلّ عدم توفّر الشروط القانونية لانعقادها"، ليؤكد في ختام، حديثه، بقوله" انتخاب عفافسة كرئيس للنادي الهاوي لأهلي البرج غير شرعي".

للإشارة، يتواجد أهلي البرج في المركز الأخير برصيد 17 نقطة قبل 7 جولات من اختتام بطولة ما بين الجهات مجموعة وسط شرق، ليدخل "البرايجية" أكثر من أي وقت مضى في دائرة خطر السقوط الثالث تواليا من الرابطة المحترفة إلى الجهوي الأول.