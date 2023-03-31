لاعبون جدد سيختارون الجزائر !

فجر الصحفي الاستقصائي، رومان مولينا، فضيحة جديدة حول تعامل الاتحادية الفرنسية مع اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان.

وحسب ذات المصدر فإن المضايقات اتجاه اللاعبين المسلمين شملت المنتخبات الوطنية الفرنسية المختلفة منها فئة تحت 18 سنة.

وأضاف الصحفي الفرنسي على حسابه في "تويتر": "نفس الأمر بالنسبة لفئة تحت 16 سنة وتحت 19 سنة، كان البحث عن من يصوم شهر رمضان، وذلك بإجراء مكالمات قبل أن يتم الاستدعاء إلى المنتخب للتأكد من عدم الصوم".

وحسب مولينا فإن عدة لاعبين سيتوقفون عن اللعب مع المنتخبات الفرنسية في مختلف الأصناف خلال الفترة المقبلة بسبب هذه المضايقات.

وتحدث مولينا بالخصوص عن "الخضر" قائلا: "الجزائر على وجه الخصوص، من المنتظر أن تعرف التحاق لاعبين أو ثلاثة من فئة الآمال".

وإذا لم يذكر الصحفي الاستقصائي عن أسماء اللاعبين الذي سيدعمون كتيبة بلماضي، إلا أن عدة مصادر تحدثت بالأخص عن مهاجم نادي رين، أمين غويري، الذي قد يلتحق بـ"الخضر" بعد مشاركته مع "الديوك" في كأس أمم أوروبا لأقل من 23 سنة المقررة هذه الصائفة.

كما تناولت مصادر أخرى، بدرجة أقل، أخبار عن الموهبة الصاعدة لنادي ليون الفرنسي، ريان شرقي.

وكان المنتخب الوطني قد عرف في الفترة الأخيرة التحاق عدد كبير من مزدوجي الجنسية، حيث استدعى الناخب الوطني في التربص الأخير كل من ريان آين نوري، فارس شعيبي، بدر الدين بوعناني، خوان حجام، كما أعلن حسام عوار اختياره رسميا تمثيل الألوان الوطنية في حوار مع الموقع الرسمي لـ"الفاف".