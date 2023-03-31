حجز كمية كبيرة من الكوكايين

أطاحت الوحدات العملياتية للأمن الوطني نهاية الأسبوع، بـ04 شبكات إجرامية، أسفرت عن حجز 8 كيلوغرام من الكوكايين و150 كيلوغرام من القنب الهندي مع توقيف 11 شخصا بولايات المسيلة، تلمسان، عنابة والأغواط .

وأوضح بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أن فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية المسيلة، تمكنت من حجز 5.165 كيلوغرام من الكوكايين كانت مُخبأة بإحكام داخل تجويف قاعدة مركبة سياحية، كان يستغلها المشتبه فيه البالغ من العمر 37 سنة وينحدر من نفس الولاية.

من جهتها، أطاحت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات (SCLTIS)، بمجموعة إجرامية مُكوّنة من 3 أشخاص في حال تلبس، تتراوح أعمارهم بين 28 و46 سنة، ينحدرون من مدينة مغنية، كانوا بصدد التحضير لصفقة بيع كمية معتبرة من المخدرات الصلبة على مستوى دائرة مغنية بولاية تلمسان، مع ضبط 2 كيلوغرام و100 غرام من الكوكايين.

كما نجحت أيضا نفس المصلحة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مُنظمة مختصة في المتاجرة بالكوكايين، على مستوى ولاية عنابة، وذلك بتوقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 48 و50 سنة، ينحدرون من ولايتي ورقلة وتقرت، وحجز890 غرام من الكوكايين، واسترجاع 3 مركبات سياحية كانت تستعمل في نقل وترويج المخدرات.

وتمكنت مصالح أمن دائرة آفلو بولاية الأغواط، من تفكيك شبكة إجرامية مُنظمة للمتاجرة في المخدرات، تتكون من 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 و36 سنة، ينحدرون من ولايتي الجلفة وباتنة.

وأسفرت العملية عن حجز ما يقارب 150 كيلوغرام من القنب الهندي، حيث أن الكمية المحجوزة كانت مُخبأة بإحكام من قبل المشتبه فيهم، في إحدى قنوات الصرف الصحي، تحسبا لتسويقها بأحياء المدينة.

وصدر في حق المشتبه فيهم الـ11 أمر بالإيداع بعد تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.