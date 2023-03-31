زرواطي: رفضت المصادقة على التقرير المالي للرابطة

أكد رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، بعد انعقاد الجمعية العامة للرابطة الوطنية المحترفة أنه لم يتخلى عن مبادئه ورفض التصويت على التقرير المالي.

قال زرواطي " لقد حضرت أشغال الجمعية العامة للرابطة الوطنية المحترفة والتقيت برئيسها عبد الكريم مدوار لكن لم نتكلم عن أي موضوع. إلا أنني بقيت وفيا لمبادئي لما رفضت التصويت بنعم على التقرير المالي للرابطة لأني لا يمكنني تغيير مواقفي بين عشية وضحاها".

وكان زرواطي قد أبدى غضبا شديدا بعد أن رفضت الرابطة منحه التقرير المالي للاطلاع عليه قبل انعقاد أشغال الجمعية العامة واتهم صراحة رئيسها برفض تسليمه هذا التقرير ما جعله يرفع شكوى إلى وزارة الشباب والرياضة.

من جهة أخرى يتنقل الفريق هذا الاثنين الفريق إلى الجزائر العاصمة لمواجهة شباب بلوزداد برسم الجولة الـ21 من البطولة الوطنية المبرمجة يوم الأربعاء القادم بملعب 5 جويلية.