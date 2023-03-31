الرابطة الثانية: نجم بن عكنون يعزز الصدارة

عمق نجم بن عكنون الفارق في صادرة الرابطة المحترفة الثانية (مجموعة وسط-غرب) بعد عودته بفوز عريض (0-5) من سعيدة أمام المولودية المحلية في إطار الجولة 23.

واستغل العاصميون تعثر شبيبة تيارت بميدانه أمام شريكه في الوصافة شباب المشرية بنتيجة بيضاء، ليتوسع الفارق على 3 نقاط.

النتائج و الترتيب بعد إجراء مباريات الجولة الـ23 لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، مجموعة وسط-غرب، اليوم الجمعة :

وداد بوفاريك - شباب تموشنت 1-1

سريع غليزان - مستقبل وادي سلي 1-2

رائد القبة - صفاء خميس مليانة 3-0

أولمبي المدية - غالي معسكر 0-0

ترجي مستغانم - نصر حسين داي 1-0

شبيبة تيارت - شباب المشرية 0-0

جمعية وهران - وداد تلمسان 0-1

مولودية سعيدة - نجم بن عكنون 0-5

الترتيب نقاط لعب

1. نجم بن عكنون 52 23

2. شبيبة تيارت 49 23

--. شباب المشرية 49 23

--. ترجي مستغانم 49 23

5. مستقبل وادي سلي 41 23

6. شباب تموشنت 38 23

7. صفاء خميس مليانة 33 23

8. وداد بوفاريك 30 23

9 . جمعية وهران 29 23

10. نصر حسين داي 26 23

11. أولمبي المدية 22 23

--. غالي معسكر 22 23

13. رائد القبة 21 23

--. وداد تلمسان 21 23

15. مولودية سعيدة 20 23

16. سريع غليزان 00 23.