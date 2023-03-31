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الرابطة الثانية: نجم بن عكنون يعزز الصدارة

رياضة
31 مارس 2023 ()
إ.ب/وأج
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عمق نجم بن عكنون الفارق في صادرة الرابطة المحترفة الثانية (مجموعة وسط-غرب) بعد عودته بفوز عريض (0-5) من سعيدة أمام المولودية المحلية في إطار الجولة 23.

واستغل العاصميون تعثر شبيبة تيارت بميدانه أمام شريكه في الوصافة شباب المشرية بنتيجة بيضاء، ليتوسع الفارق على 3 نقاط.

النتائج و الترتيب بعد إجراء مباريات الجولة الـ23 لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، مجموعة وسط-غرب، اليوم الجمعة :

وداد بوفاريك - شباب تموشنت       1-1

سريع غليزان - مستقبل وادي سلي  1-2

رائد القبة - صفاء خميس مليانة     3-0

أولمبي المدية - غالي معسكر        0-0

ترجي مستغانم - نصر حسين داي  1-0

شبيبة تيارت - شباب المشرية        0-0

جمعية وهران - وداد تلمسان         0-1

مولودية سعيدة  - نجم بن عكنون    0-5 

  

الترتيب                      نقاط  لعب

1. نجم بن عكنون         52  23

2. شبيبة تيارت            49  23

--. شباب المشرية         49  23

--. ترجي مستغانم         49  23

5. مستقبل وادي سلي    41  23

6. شباب تموشنت        38  23

7. صفاء خميس مليانة   33  23

8. وداد بوفاريك          30  23

9 . جمعية وهران        29  23

10. نصر حسين داي   26  23

11. أولمبي المدية       22  23

--. غالي معسكر         22  23

13. رائد القبة           21  23

--. وداد تلمسان          21  23

15. مولودية سعيدة     20  23

16. سريع غليزان      00   23.

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