الرابطة الثانية: نجم بن عكنون يعزز الصدارة

عمق نجم بن عكنون الفارق في صادرة الرابطة المحترفة الثانية (مجموعة وسط-غرب) بعد عودته بفوز عريض (0-5) من سعيدة أمام المولودية المحلية في إطار الجولة 23.
واستغل العاصميون تعثر شبيبة تيارت بميدانه أمام شريكه في الوصافة شباب المشرية بنتيجة بيضاء، ليتوسع الفارق على 3 نقاط.
النتائج و الترتيب بعد إجراء مباريات الجولة الـ23 لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، مجموعة وسط-غرب، اليوم الجمعة :
وداد بوفاريك - شباب تموشنت 1-1
سريع غليزان - مستقبل وادي سلي 1-2
رائد القبة - صفاء خميس مليانة 3-0
أولمبي المدية - غالي معسكر 0-0
ترجي مستغانم - نصر حسين داي 1-0
شبيبة تيارت - شباب المشرية 0-0
جمعية وهران - وداد تلمسان 0-1
مولودية سعيدة - نجم بن عكنون 0-5
الترتيب نقاط لعب
1. نجم بن عكنون 52 23
2. شبيبة تيارت 49 23
--. شباب المشرية 49 23
--. ترجي مستغانم 49 23
5. مستقبل وادي سلي 41 23
6. شباب تموشنت 38 23
7. صفاء خميس مليانة 33 23
8. وداد بوفاريك 30 23
9 . جمعية وهران 29 23
10. نصر حسين داي 26 23
11. أولمبي المدية 22 23
--. غالي معسكر 22 23
13. رائد القبة 21 23
--. وداد تلمسان 21 23
15. مولودية سعيدة 20 23
16. سريع غليزان 00 23.