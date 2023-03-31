شباب قسنطينة يحسم القمة ويحافظ على الوصافة

حقق شباب قسنطينة فوزا ثمينا، مساء اليوم الجمعة، على حساب وفاق سطيف بنتيجة هدفين دون مقابل في قمة الجولة الـ21 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

ولم ينتظر أصحاب الأرض كثيرا لافتتاح باب التسجيل عن طريق خالدي في الدقيقة 4، قبل أن يضاعف عرجي النتيجة في الدقيقة 37.

وتعتبر هذه المواجهة الأولى للمدرب رشيد بوعراطة على رأس "السانافر" حيث نجح في تحقيق أول فوز للفريق القسنطيني بعد 6 مقابلات متتالية في البطولة والكأس، فيما تجرع المدرب بلال دزيري الخسارة الأولى منذ التحاقه بنسور الهضاب.

وحافظ شباب قسنطينة على الوصافة برصيد 36 نقطة، في الوقت الذي يبقى وفاق سطيف في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

في مقابلة أخرى احتضنها ملعب بومزراق بالشلف، افترق الأولمبي المحلي على نتيجة التعادل السلبي مع الضيف مولودية الجزائر.

ولا تخدم هذه النتيجة الفريقين حيث يسعى الشلفاوة للابتعاد أكثر عن منطقة الخطر ويصارع "الشناوة" من أجل ضمان مكانة ضمن "البوديوم" في أول مقابلة للمدرب الفرنسي باتريس بوميل.

في مواجهتين أخرتين، حقق كل من نجم مقرة ومولودية البيض فوزين مهمين على حساب الضيفين اتحاد بسكرة وأمل الأربعاء.

النتائج الجزئية والترتيب لمباريات الجولة الـ21 من بطولة الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم اليوم الجمعة:

شباب قسنطينة - وفاق سطيف 2-0

أولمبي الشلف - مولودية الجزائر 0-0

نجم مقرة - إتحاد بسكرة 2-1

مولودية البيض - أمل الأربعاء 3-1

السبت 1 أبريل :

إتحاد خنشلة - نادي بارادو

الأربعاء 5 أفريل:

شباب بلوزداد - شبيبة الساورة

شبيبة القبائل - هلال شلغوم العيد

أجلت إلى موعد لاحق :

اتحاد الجزائر - مولودية وهران

-- الترتيب النقاط لعب

1. شباب بلوزداد 40 16

2. شباب قسنطينة 36 20

3. وفاق سطيف 32 20

4. مولودية الجزائر 31 19

5. اتحاد الجزائر 29 17

-- شبيبة الساورة 29 19

7. اتحاد خنشلة 27 18

--. مولودية البيض 27 20

--. اتحاد بسكرة 27 21

10..نجم مقرة 26 19

--. مولودية وهران 26 19

--. أولمبي الشلف 26 21

13. أمل الأربعاء 25 21

14. نادي بارادو 17 17

15. شبيبة القبائل 14 17

16. هلال شلغوم العيد 2 20.