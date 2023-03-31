وصول الأخضر الليبي إلى الجزائر

وصلت اليوم السبت، إلى الجزائر وعبر رحلة قادمة من تونس بعثة فريق نادي الأخضر الليبي المنافس القادم لاتحاد الجزائر.

ونشر حساب الأخضر الرسمي على "فيسبوك" خبر وصول وفد الفريق للجزائر، حيث كتب: "مقر إقامتنا بالعاصمة الجزائرية ، كل الشكر لنادي اتحاد العاصمة الجزائري على حفاوة استقبالهم لنا" .

وسيواجه ممثل الكرة الليبية ، نادي سوسطارة يوم الأحد المقبل بملعب الخامس جويلية في مباراة حاسمة لحساب آخر جولات المجموعة الأولى من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحتل اتحاد الجزائر، المركز الثاني برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد الأخضر الليبي في المركز الأخير بخمس نقاط.