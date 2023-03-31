بلعريبي يتفقد ملعب تيزي وزو وهذه أبرز تعليماته

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بزيارة إلى ملعب تيزي وزو للوقوف على آخر التطورات على مستوى المنشأة، التي تستعد لإجراء التجارب التقنية شهر ماي المقبل.

واستهل بلعريبي الزيارة، بتفقد قاعة المحاضرات التي بلغت نسبة الإنجاز بها 98% بعدما كُثِفَت الجهود عقب الزيارة الأخيرة الوزير بتاريخ 06 مارس 2023. وتنقل بعد ذلك بلعريبي إلى الطابق السفلي الثاني أين توجد غرف تغيير الملابس التي انتهت الأشغال بها كليا، حيث استحسن السيد الوزير نوعية الأشغال المنجزة داخل غرف تغيير الملابس.

و وفق الصفحة الرسمية لوزارة السكن والعمران على الفايسبوك، فإنه تم معاينة أرضية الملعب ولوحاته الإشهارية وكذا واجهته الخارجية، التي زُيِنت بأضواء كاشفة تعكس الصورة الجمالية له وتضفي عليه رونقا جماليًا فريدًا من نوعه.

ليتم التوجه بعد ذلك إلى الطابق العلوي الثالث أين توجد المعدات التقنية (مراكز معالجة الهواء، إنتاج المياه الساخنة والباردة وغيرها من معدات ذات التقنيات الحساسة)، حيث عاين بلعريبي نقصًا معتبرا في اليد العاملة المؤهلة أثناء الفترة الليلية أين ألح على ضرورة تكثيف العمل وزيادة الوتيرة خاصة ونحن على مقربة من تنظيم مقابلة تجريبية تقنية شهر ماي المقبل.

من جهة أخرى فقد أمر الوزير مؤسسة الإنجاز، بتطبيق العقوبات المالية الناجمة عن التأخرات في الأشغال المنجزة من طرف المقاولة المكلفة بأشغال أرضية ملعب ألعاب القوى وملعب التدريبات وهذا بعد معاينة تأخر في إنجاز الأشغال المتبقية ونقص اليد العاملة.

وفي ختام زيارته عقد الوزير في لقاءً ضم كلا من مدير التجهيزات العمومية لولاية تيزي وزو، مكتب الدراسات وكذا مؤسسة الإنجاز، أين أعطى توجيهات تقضي بإعادة النظر في الأجندة المسطرة للانتهاء من الأشغال المتبقية مع تحيين الرزنامة والتركيز على العمل بنظام 3×8 وتسريع عملية اقتناء كل المعدات المتبقية والرخص المطلوبة التي تسمح بتسيير مختلف الأجهزة الحساسة داخل الملعب.

يشار، إلى أن النسبة الكلية للإنجاز في الملعب الذي يوجد بورشته 900 عامل، قد بلغت 90% وهذا بعدما كانت تقدر بحوالي 75% بتاريخ 06 مارس 2023، أي بزيادة تقدر بحوالي 15% في ظرف 25 يوم .